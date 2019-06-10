Итоги дня: назначение посла в Сербии, концепция нового КоАП, генконсульство Саудовской Аравии в Казани

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 10 июня.



Президент РФ Владимир Путин назначил нового посла в Сербии, им стал Александр Боцан-Харченко. Указом Путин снял Александра Чепурина с данной должности.



Сегодня на сайте Правительства РФ появилась концепция нового Кодекса об административных правонарушениях. В ней предложено разделить административные правонарушения на категории, а количество видов таких правонарушений сократить.



Согласно концепции максимальный срок давности привлечения к административной ответственности не может превышать минимальный срок давности привлечения к уголовной ответственности, то есть два года. Исключение — административная ответственность для юрлиц.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на выборах главы государства. Он набрал 70,76% голосов. Касым-Жомарт Токаев заявил, что в правительстве будут произведены кадровые изменения.



Сегодня президент РФ Владимир Путин встретился с уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой, она отдельно проинформировала Путина о деле журналиста Ивана Голунова, которого обвиняют в сбыте наркотиков.



Пресненский суд Москвы приговорил бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии по делу о коррупции. Суд также дополнительно назначил ему штраф в 117 миллионов рублей.



Саудовская Аравия рассчитывает открыть генеральное консульство в Казани. Об этом сегодня рассказал министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халид аль-Фалих в рамках 6-го заседании Российско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Комитет Госдумы РФ по обороне поддержал законопроект о приостановлении договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил первый зампред комитета Андрей Красов.



Минэнерго и Минфин заявили о возможности обвала цены на нефть вдвое. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что мировые цены на нефть могут упасть ниже 40 долларов, ближе к 30 долларам за баррель, если ОПЕК+ летом не договорится по сделке об ограничении добычи.



Сегодня в Уфе партия «Единая Россия» выдвинула на выборы главы Башкирии Радия Хабирова.