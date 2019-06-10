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В Набережных Челнах после капремонта открылся детский сад «Эллюки», его обновили впервые за 40 лет

17:22, 10.06.2019
В Набережных Челнах после капремонта открылся детский сад «Эллюки», его обновили впервые за 40 лет
Фото: nabchelny.ru

Сегодня после капитального ремонта открылся детский сад «Эллюки», который находится в поселке Сидоровка Набережных Челнов, сообщает пресс-служба мэрии города.

Дошкольное учреждение открыли 40 лет назад, до этого капитальный ремонт в нем не проводили. Полностью обновлен фасад, построили три веранды, отремонтировали навесы на детских площадках. На прилегающей территории появилась новая парковка.

Напомним, правительством Республики Татарстан по поручению президента республики Рустама Минниханова были разработаны дополнительные меры поддержки многодетных семей. Об этом президент РТ сообщил на вручении медалей «Ана даны — Материнская слава».

ОбществоИнфраструктураОбразование Татарстан
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