В Казани за семь лет бесплатные земельные участки получили более 5 тысяч многодетных семей

Со старта программы по обеспечению многодетных семей бесплатными земельными участками в 2012 году в Казани землю получили 5 685 казанских семей. Об этом сказал на «деловом понедельнике» председатель Комитета земельных и имущественных отношений города Ренат Галяутдинов.

За 7 лет количество семей, имеющих право на бесплатное получение земельного участка, увеличилось в 10,5 раза — с 1 158 до 12 290 семей. Общая площадь выданных участков составила 3 580 865 кв. м.

В этом году комиссии по выбору бесплатных земельных участков Комитета земельных и имущественных отношений Казани посетили 277 многодетных. Из них 142 семьи получили участки, 50 семей отказались. Всего до конца этого года планируется пригласить на комиссии 1 882 семьи.

В прошлом году вблизи казанских жилых массивов участки получила 1 301 семья. 1 510 участков распределили вблизи поселка Сокуры Лаишевского района и 385 — у поселка Каймары Высокогорского района.

Напомним, ранее в Татарстане начали действовать предложенные президентом РФ Владимиром Путиным льготы на недвижимость для многодетных семей.