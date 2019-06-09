«Транснефть»: чистая нефть начала поступать в Польшу

Чистая российская нефть начала поступать в Польшу по нефтепроводу «Дружба». Прием сырья на приемно-пропускном пункте «Адамова Застава» начался в 07.11.

Об этом рассказал пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что для транспортировки чистой нефти в Польшу на «Адамовой Заставе» требовалось откачать всю загрязненную нефть.

Напомним, что заявления о поступлении загрязненной нефти из России белорусский концерн «Белнефтехим» начал делать 19 апреля. Через 5 дней транзит сырья был приостановлен. Чистая нефть начала поступать по «Дружбе» в начале мая.