Ростуризм пока не планирует распространять курортный сбор на другие регионы

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что пока практика курортного сбора не будет распространяться на другие регионы. Ведомство планирует детально изучить опыт тех субъектов, где уже действует сбор.

«Важно внимательно подойти к тому, как мы курортный сбор внедряем, какой эффект он приносит, есть ли действительно от этого результат. Только после этого будем принимать решение по дополнительным регионам, где будет вводиться курортный сбор», — передает слова Догузовой «РИА Новости».

Она отметила, что некоторые субъекты сами просят введения сбора. Однако другие имеют и обратное отношение к этому квазиналогу.

По итогам 2018 года объемы собранных курортных сборов достигли 325 млн рублей.

Напомним, что Госдума приняла закон, предусматривающий введение курортного сбора в 2017 году. Изначально предполагалось, что он будет протестирован в Ставрополье, Краснодарском крае, Крыму и Алтайском крае. Однако Крым перенес ввод сбора на 2021 год.