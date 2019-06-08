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Ростуризм пока не планирует распространять курортный сбор на другие регионы

12:23, 08.06.2019
Ростуризм пока не планирует распространять курортный сбор на другие регионы
Фото: realnoevremya.ru

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что пока практика курортного сбора не будет распространяться на другие регионы. Ведомство планирует детально изучить опыт тех субъектов, где уже действует сбор.

«Важно внимательно подойти к тому, как мы курортный сбор внедряем, какой эффект он приносит, есть ли действительно от этого результат. Только после этого будем принимать решение по дополнительным регионам, где будет вводиться курортный сбор», — передает слова Догузовой «РИА Новости».

Она отметила, что некоторые субъекты сами просят введения сбора. Однако другие имеют и обратное отношение к этому квазиналогу.

По итогам 2018 года объемы собранных курортных сборов достигли 325 млн рублей.

Напомним, что Госдума приняла закон, предусматривающий введение курортного сбора в 2017 году. Изначально предполагалось, что он будет протестирован в Ставрополье, Краснодарском крае, Крыму и Алтайском крае. Однако Крым перенес ввод сбора на 2021 год.

ЭкономикаБюджетОбщество
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