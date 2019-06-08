РЖД собираются направлять на переработку мусор из поездов
Дочка РЖД — «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) — подписала соглашение о раздельном сборе мусора. Компания планирует направлять отходы на переработку.
Гендиректор ФПК Петр Иванов рассказал, что переработанный мусор можно пустить на производство бумажных полотенец и упаковок для сувенирной продукции.
«Конечно, следующим шагом мы обсуждаем использование материалов, которые появляются в результате переработки, для производства предметов, используемых в поездах дальнего следования», — приводит «РИА Новости» слова Иванова.
В интервью агентству он отметил, что такой подход позволит сделать планету чище.
Напомним, что ранее РЖД сообщили о тестировании «ароматных» вагонов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым