РЖД собираются направлять на переработку мусор из поездов

Дочка РЖД — «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) — подписала соглашение о раздельном сборе мусора. Компания планирует направлять отходы на переработку.

Гендиректор ФПК Петр Иванов рассказал, что переработанный мусор можно пустить на производство бумажных полотенец и упаковок для сувенирной продукции.

«Конечно, следующим шагом мы обсуждаем использование материалов, которые появляются в результате переработки, для производства предметов, используемых в поездах дальнего следования», — приводит «РИА Новости» слова Иванова.

В интервью агентству он отметил, что такой подход позволит сделать планету чище.

Напомним, что ранее РЖД сообщили о тестировании «ароматных» вагонов.