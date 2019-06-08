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Суд в США арестовал мужчину, планировавшего устроить теракт на Таймс-сквере

03:35, 08.06.2019
Суд в США арестовал мужчину, планировавшего устроить теракт на Таймс-сквере
Фото: pixabay.com

Федеральный суд в штате Нью-Йорк отправил под стражу местного жителя, которого власти обвинили в попытке незаконно приобрести огнестрельное оружие.

В сообщении Министерства юстиции США сказано, что Ашикул Алам приобрел незаконное оружие для осуществления своего плана по убийству сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц в террористическом акте на Таймс-сквере.

Задержание мужчины произошло после того, как он приобрел оружие у правительственных агентов.

Отмечается, что арестованный несколько раз снимал район Таймс-сквера на телефон для поиска потенциальных целей, передает «РИА Новости».

Ранее в США арестовали россиянина за покупку на eBay инструкции по эксплуатации американских истребителей F-16.

Происшествия
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