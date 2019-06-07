В Арском районе Татарстана на поля вывезли испорченный картофель для удобрения почвы — видео

Татарстанцы обратили внимание на бесхозный картофель в Арском районе. В видео, снятом в селе Новый Кырлай, можно заметить горы картофеля, вываленные прямо в поле.

Как выяснили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ, поля находятся в ведении ООО «Сервис-Агро». На них вывозится картофель, который нельзя употреблять в пищу. Испорченный картофель используют в качестве удобрения для почвы.