Итоги дня: лидерство РТ в рейтинге регионов по инвестклимату, задержание журналиста «Медузы», уход Мэй с поста лидера Консервативной партии

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 7 июня.

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме в рамках сессии Агентства стратегических инициатив представили национальный рейтинг 2019 года по состоянию инвестиционного климата. Татарстан занял второе место. Таким образом, республика опередила по этому показателю все российские регионы, не считая Москвы. О том, как республике удалось вернуть лидерство, — подробнее в материале «Реального времени».

Второй день ПМЭФ не обошелся без подписания соглашений. Так, президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали документ о строительстве в Татарстане комплекса по сжижению природного газа и сети криогенных автозаправочных станций. Также глава РТ рассказал, что республика запланировала привлечь инвестиции в 5 трлн рублей. Он выразил уверенность в превышении этого плана.

Еще одним событие форума стало пленарное заседание, на котором выступал президент России Владимир Путин. В частности, он заявил об отсутствии планов по объединению России и Белоруссии и рассмешил зал, назвав нового президента Украины Владимира Зеленского хорошим актером.

Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов был задержан в Москве по подозрению в попытке сбыта наркотиков. При себе у него был найден наркотик мефедрон. Позже МВД по Москве признало, что ранее опубликованные фотографии «нарколаборатории» были сделаны не в квартире Голунова. Непосредственно в жилище корреспондента была сделана только одна фотография. МВД также опровергло информацию об избиении Голунова.

Сегодня было объявлено, что строительство мусоросжигательного завода под Казанью начнется в июле.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что экономическая ситуация в России близка ко временам перестройки. По его словам, в начале 1980-х годов Михаил Горбачев объявил программу ускорения темпов научно-технического прогресса и экономического роста, что привело к перестройке, «то есть к программе институциональных реформ».

Премьер Великобритании Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии. О своем решении она сообщила партийному руководящему комитету. Мэй будет занимать должность премьер-министра страны до момента избрания ее преемника. Предполагается, что имя нового главы правительства станет известно во второй половине июля.

Сегодня Центризбирком Татарстана озвучил новшества предстоящих выборов депутатов в Госсовет РТ и стоимость их проведения — 306 млн рублей, большую часть этой суммы направят на оплату труда 24 тысяч работников избиркомов. Республиканский ЦИК рассказал, как перенимает опыт федеральных кампаний в проведении выборов регионального уровня. В частности, впервые на выборах в татарстанский парламент можно будет проголосовать не на своем участке, а кандидатам расширяют возможности агитации. Следом, уже на выборах главы Татарстана в 2020 году, в республике появятся более сотни «цифровых участков». Подробнее — в материале «Реального времени».