В Перми родителям предлагали купить место в детском саду

Департамент образования Перми проверит детский сад №135 в Дзержинском районе, где родителям предлагали купить место.

Как сообщает «59.ru», сегодня в сообществе «Пермь активная» во «ВКонтакте» была опубликована переписка с администратором сообщества «Группа обмена детскими садами», который предлагал купить место для ребенка в детсаду №135 за 14 тыс. рублей.

«Специалисты департамента образования убедительно просят родителей не доверять предложениям о «покупке путевок» в муниципальный детский сад, так как это может быть мошенничеством с целью получения от родителей денег», — рассказали в ведомстве.

Ранее прокуратура Дзержинского района Перми возбудила два административных дела в отношении гимназии №4 и ее директора за установление разных проходных баллов для поступающих в первый класс девочек и мальчиков.