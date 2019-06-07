«Газпром» заявил о разработке новой дивидендной политики
«Газпром» готовит новую дивидендную политику, сообщает «Интерфакс».
Об этом в рамках ПМЭФ заявил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов. Он отметил, что целевым уровнем является показатель в 50%, который может быть достигнут в течение нескольких ближайших лет. До конца этого года обновленная дивидендная политика будет вынесена на совет директоров.
Напомним, ранее «Газпром» обогнал по капитализации Сбербанк и стал самой дорогой компанией в России.
По данным Московской биржи, в конце мая капитализация «Газпрома» достигла 5,074 трлн рублей, Сбербанка — 5,024 трлн рублей.
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