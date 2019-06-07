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Россия подготовила национальную стратегию развития в области искусственного интеллекта

15:12, 07.06.2019
Россия подготовила национальную стратегию развития в области искусственного интеллекта
Фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что готова национальная стратегия в области искусственного интеллекта.

— Россия подготовила национальную стратегию развития технологий в области искусственного интеллекта. Указ о запуске будет подписан в ближайшее время, — заявил Путин.

Стратегия разработана правительством с участием отечественных высокотехнологичных компаний.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин на встрече с инвесторами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поддержал создание центра искусственного интеллекта Российским фондом прямых инвестиций.

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