Россия подготовила национальную стратегию развития в области искусственного интеллекта
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что готова национальная стратегия в области искусственного интеллекта.
— Россия подготовила национальную стратегию развития технологий в области искусственного интеллекта. Указ о запуске будет подписан в ближайшее время, — заявил Путин.
Стратегия разработана правительством с участием отечественных высокотехнологичных компаний.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин на встрече с инвесторами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поддержал создание центра искусственного интеллекта Российским фондом прямых инвестиций.
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