Ученые обнаружили в Якутии зубы древнего представителя неизвестного народа

Международная группа ученых в рамках археологической экспедиции на северо-востоке Якутии нашла два молочных зуба древнего человека.

После исследования было установлено, что возраст зубов — около 31 тысячи лет. Анализ ДНК показал, что зубы принадлежали людям ранее неизвестного народа.

Предварительно, древний северно-сибирский народ был теснее связан с европейцами, чем с азиатами, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Древние северные сибиряки обитали в экстремальных условиях ледникового периода. При этом они быстро адаптировались и были мобильны. Специалисты предположили, что сибиряки иммигрировали из Западной Европы вскоре после того, как европейские и азиатские группы разделились.

Напомним, ранее в Чили нашли самый древний человеческий след на американском континенте.