В Ижевске официально открыли два пляжа

В Ижевске МЧС разрешило использовать только два пляжа. Процедуру освидетельствования прошли городской пляж и зона отдыха у спортивного комплекса «Чекерил».

«На 6 июня 2019 года официально допущены к эксплуатации», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Удмуртской республике.

Отмечается, что основными критериями готовности пляжа являются спасательный пост, средства спасения, водное ограждение, акт о проведении водолазного обследования и стенды с информацией о правилах безопасности.

«Анализ происшествий на водных объектах показывает, что основной причиной гибели людей является купание в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения», — подчеркивают в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в этом году откроется три новых пляжа. Один появится на реке Карамалке в Камско-Устьинском районе, второй — на озере Большое Лебяжье в Казани и третий — на набережной в Мензелинском районе.

