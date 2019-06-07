Первый продукт Mars в сегменте здорового питания может «провалиться» из-за дороговизны

Американская компания Mars начала продавать в России свой первый продукт в сегменте здорового питания — ореховый батончик, сообщает «Коммерсантъ».

Эксперты предполагают, что осложнить продвижение бренда может относительно высокая цена. Mars уже договорился о поставках в ряд торговых сетей и на автозаправочные станции, а также в некоторые фитнес-клубы. Региональный президент Mars в России Махер Батруни заметил, что до конца 2019 года планируется импортировать 120 тонн батончиков.

Напомним, ранее сообщалось, что сладости, чипсы и газированные напитки в Англии могут начать продавать в такой же устрашающей упаковке, как сигареты.

