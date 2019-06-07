Новости спорта

11:33 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Российская Премьер-лига будет расширена до 18 клубов с сезона 2020/2021

10:32, 07.06.2019
Российская Премьер-лига будет расширена до 18 клубов с сезона 2020/2021

Клубы Российской Премьер-лиги поддержали увеличение количества участников с 16 до 18. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. По данным издания, против проголосовал лишь один клуб — московский «Спартак».

Вопрос о расширении числа команд-участниц рассматривался на общем собрании клубов РПЛ в Москве. Ранее инициатива уже обсуждалась на исполкоме РФС.

Инициатива расширения лиги вновь стала актуальной благодаря появлению новых современных стадионов, построенных к чемпионату мира 2018 года, которые в настоящее время не используются должным образом.

Напомним, что в высшей лиге чемпионата России 16 команд выступают с 1998 года.

СпортФутбол
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров