Российская Премьер-лига будет расширена до 18 клубов с сезона 2020/2021

Клубы Российской Премьер-лиги поддержали увеличение количества участников с 16 до 18. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. По данным издания, против проголосовал лишь один клуб — московский «Спартак».



Вопрос о расширении числа команд-участниц рассматривался на общем собрании клубов РПЛ в Москве. Ранее инициатива уже обсуждалась на исполкоме РФС.



Инициатива расширения лиги вновь стала актуальной благодаря появлению новых современных стадионов, построенных к чемпионату мира 2018 года, которые в настоящее время не используются должным образом.



Напомним, что в высшей лиге чемпионата России 16 команд выступают с 1998 года.

