Власти Колорадо предложили снести печально известную школу «Колумбайн»
Американская школа «Колумбайн», в которой 10 лет назад произошла массовая стрельба, может быть снесена в ближайшее время. Соответствующую возможность рассматривают власти штата Колорадо.
Причиной называется то, что учебное заведение стало пользоваться большой популярностью. По словам инспектора школы Джеймса Гласса, здесь даже останавливаются туристические автобусы.
«Это постоянная угроза для детей в школе», — цитирует его портал The Denver Channel.
Согласно проекту властей, предполагается строительство новой школы на месте старой. Затраты могут составить около 60—70 млн долларов.
Напомним, ранее в СКР Башкирии объявили о завершении расследования дела в отношении директора школы стерлитамакского «колумбайнера».
Справка
Инцидент в школе «Колумбайн» случился в апреле 1999 года. Два ученика открыли стрельбу в учебном заведении, после чего совершили суицид. В результате спланированного нападения погибли 13 челвек, десятки получили ранения. Стрельба в «Колумбайне» стала одним из самых известных массовых нападений.
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