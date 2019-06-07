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В МЧС рассказали подробности о пожаре на Приволжском рынке в Казани

07:38, 07.06.2019
В МЧС рассказали подробности о пожаре на Приволжском рынке в Казани
Фото: фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

По данным татарстанского главка МЧС, сообщение о пожаре на Приволжском рынке в Казани поступило 6 июня в 23.05.

Прибывшие пожарные обнаружили, что горят торговые павильоны. Огонь распространился на площади 350 кв. м, передает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Пострадал один человек. Он получил отравление продуктами горения легкой степени.

Пожар был ликвидирован в 0.25. Подсчитывается ущерб и выясняется причина возгорания.

Напомним, что минувшей ночью огонь охватил часть павильонов Приволжского рынка в Казани.

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