Итоги дня: старт ПМЭФ, новый главный тренер «Рубина», повышение маткапитала

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 6 июня.

Сегодня в Санкт-Петербурге открылся Петербургский международный экономический форум. В рамках него Татарстан подписал ряд соглашений — с «Росгеологией», Сбербанком, «Яндекс.Маркетом», Ozon, а также с Башкирией, Калужской областью, Красноярским краем. В целом об открытии форума читайте в материале «Реального времени».

Также на ПМЭФ объявили, что «Почта России» построит в Башкирии логистический почтовый центр площадью 15—20 тыс. кв. м. Сумма инвестиций составит от 2 до 3 млрд рублей. Центр сможет обрабатывать несколько десятков тысяч посылок в сутки.

Исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» назначили Романа Шаронова. 42-летний специалист на протяжении двух предыдущих сезонов возглавлял тренерский штаб молодежной команды.

Сегодня стало известно, что по итогам 2018 года Россия заняла девятое место в рейтинге стран, наиболее привлекательных для иностранных инвестиций. В прошлом году зарубежные инвесторы вложили деньги в 211 проектов на территории России, что на 11% меньше, чем в 2017 году.

Руководитель исполкома Альметьевского района Марат Гирфанов стал исполняющим обязанности главы района. Премьер-министр РТ Алексей Песошин представил его коллективу.

В Татарстане открыли первый участок трассы со скоростью до 110 км/ч. Подробнее — в материале «Реального времени».

До конца года российские власти определятся, в каком направлении строить высокоскоростную магистраль из Москвы — до Санкт-Петербурга или до Казани. При этом помощник президента РФ Андрей Белоусов назвал проект ВСМ до столицы Татарстана сомнительным с точки зрения экономической эффективности.

Верховная рада Украины не приняла отставку министра иностранных дел страны Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сегодня сообщил, что с 1 января 2020 года объем материнского капитала, выдаваемого за рождение второго ребенка, увеличится с 453 до 470 тыс. рублей.