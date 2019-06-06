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СМИ: в Татарстане разбился тренировочный самолет

18:33, 06.06.2019
СМИ: в Татарстане разбился тренировочный самолет
Фото: pixabay.com

В Татарстане совершил жесткую посадку учебный самолет.

Во время учебного полета у самолета отказал двигатель, и он приземлился, не долетев нескольких сотен метров до аэродрома, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.

Инструктор и курсант не пострадали. Самолет в результате инцидента оказался полностью разрушен.

Точное место ЧП не сообщается.

Напомним, 28 мая в Ульяновской области разбился самодельный легкомоторный самолет, пилот погиб.

Происшествия Татарстан
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