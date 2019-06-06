В Минздраве предложили проходить диспансеризацию за сутки
В Министерстве здравоохранения России предложили проводить диспансеризацию и все профосмотры граждан в течение дня. Соответствующий законопроект размещен на портале нормативных правовых актов.
Согласно документу, инициатива не потребует дополнительного финансирования. В целом проект направлен на «совершенствование проведения профилактического медосмотра» определенных групп взрослого населения, пишет «Коммерсант».
Обсуждение законопроекта продлится до 19 июня текущего года.
Напомним, в конце апреля вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования.ОбществоМедицина
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