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В Минздраве предложили проходить диспансеризацию за сутки

05:41, 06.06.2019
В Минздраве предложили проходить диспансеризацию за сутки
Фото: realnoevremya.ru

В Министерстве здравоохранения России предложили проводить диспансеризацию и все профосмотры граждан в течение дня. Соответствующий законопроект размещен на портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, инициатива не потребует дополнительного финансирования. В целом проект направлен на «совершенствование проведения профилактического медосмотра» определенных групп взрослого населения, пишет «Коммерсант».

Обсуждение законопроекта продлится до 19 июня текущего года.

Напомним, в конце апреля вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования.

ОбществоМедицина
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