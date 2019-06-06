Опрос: жители США стали меньше бояться России

65% американцев видят в России серьезную угрозу для США. Годом ранее этот показатель составлял 78%. Это следует из результатов опроса, проведенного в конце мая для телеканала CNN среди тысячи человек, пишет «Интерфакс».

Среди других «очень серьезных» или «умеренно серьезных» угроз жители США назвали КНДР (70%), Иран (66%) и Китай (65%).

Ранее Государственный департамент США выпустил обновленные рекомендации для американских путешественников об опасности похищения в России. В качестве особой опасности названы бандитские группировки на Северном Кавказе, которые якобы неоднократно похищали граждан США и других иностранцев с требованием выкупа.