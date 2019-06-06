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Сегодня в Татарстане ожидаются дождь, гроза и до плюс 28

04:31, 06.06.2019
Сегодня в Татарстане ожидаются дождь, гроза и до плюс 28
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 6 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем в большинстве районов дождь, местами гроза.

Ветер северо-западный умеренный, днем местами сильный порывами 15—20 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +23°С до 28°С. В Казани днем ожидается от +25°С до 27°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +23°С до 26°С.

Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о грозах и сильном ветре 6 июня.

Общество Татарстан
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