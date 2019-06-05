Итоги дня: отставка астраханского губернатора, повышение главы Альметьевска и «ароматные» вагоны РЖД

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 5 июня.

Сегодня президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Исполнять его обязанности будет Игорь Бабушкин. По данным СМИ, глава региона решил уволиться по семейным обстоятельствам, но вскоре перейдет в одну из спецслужб.

В Татарстане должность министра связи и информатизации покинет Роман Шайхутдинов. Его место займет мэр Альметьевска Айрат Хайруллин.



В РЖД сообщили о запуске первых вагонов с приятными запахами. Ароматы распыляются по принципу холодной диффузии. В компании отмечают, что состав ароматизаторов гипоаллергенен.

В МВД Татарстана сообщили, что виновник ДТП с BMW Х5 на улице Лево-Булачной сам явился в ГИБДД накануне. На него составлено семь административных протоколов, в том числе и за отказ пройти тест на наркотики.



Александр Колесов ушел с поста гендиректора завода «Элекон». Его место займет Павел Коротченко.



«Рубин» официально объявил об отставке Курбана Бердыева. Знаменитый тренер казанского клуба решил покинуть команду 5 июня по итогам встречи с руководством.



Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Он получил химический ожог желудка максимальной степени.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев постановил создать в России платформу для защиты предпринимателей от силовиков. Проект будет работать с жалобами бизнеса на давление со стороны правоохранителей.