Российский экспортный центр: менее 1% компаний России поставляют свою продукцию за рубеж

В России экспортом продукции занимаются менее 1% компаний, в европейских странах этот показатель составляет 7—8%.

«Задача — удвоение числа экспортеров и удвоение объемов экспорта малого и среднего предпринимательства», — заявил гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Проблемы с выходом компаний на экспорт связаны с неинформированностью предпринимателей в целом о рынке, об условиях выхода на него, о свободных нишах и об особенностях ведения бизнеса в конкретных странах, пишет ТАСС.

Ранее Счетная палата раскритиковала работу особых экономических зон. Так, 80% продукции, произведенной на территории ОЭЗ, реализуется на внутреннем рынке, а не на экспортном, как изначально предполагалось.