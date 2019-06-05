Следком возбудил дело после того, как база отдыха в Нижегородской области отказалась размещать детей с ВИЧ

Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела по факту отказа школьникам в летнем отдыхе из-за наличия у них ВИЧ. Об этом сообщается на официальном портале СК РФ.

Дело возбуждено по ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина). По версии следствия, учредитель благотворительного фонда в начале мая забронировала места на одной из баз отдыха Нижегородской области. 30 мая она заплатила 50 тысяч рублей за проживание детей и взрослых. 2 июня от представителя базы отдыха поступило сообщение о том, что они отказываются предоставить места из-за наличия у детей определенного заболевания. Денежные средства, внесенные авансом, были возвращены. Расследование уголовного дела продолжается.

