«Водоканал» Казани собирается взыскать через суд с КАПО им. С. П. Горбунова 4,8 млн рублей
«Водоканал» Казани подал исковое заявление к КАПО им. С. П. Горбунова. Информация размещена в системе «Электронное правосудие».
Сумма исковых требований — 4 848 322 рубля 2 копейки.
Напомним, ранее ПАО «Туполев» разместило заявку на закупку услуг по реконструкции кровли цеха окончательной сборки самолетов Ту-214 СУС КАПО им. С. П. Горбунова. Информация размещена в единой информационной системе в сфере закупок.
Максимальная цена контракта — 130 930 677 рублей 60 копеек.ЭкономикаПромышленностьОбщество Татарстан
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