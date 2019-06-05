Арбитраж Татарстана признал «Автокомпоненты» из Набережных Челнов банкротом
ООО «Автокомпоненты», зарегистрированное в Набережных Челнах, признали банкротом. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Татарстана. Информация размещена в системе «Электронное правосудие».
Открыто конкурсное производство. С иском о признании ООО «Автокомпоненты» банкротом выступило АО «Скопинский автоагрегатный завод», зарегистрированное в Рязанской области. Сумма исковых требований — 329 млн 896 тысяч 794 рубля 91 копейка.
Напомним, ранее Арбитражный суд Татарстана отказал конкурсному управляющему ООО «Дорстрой Казань» в привлечении к субсидиарной ответственности экс-главы компании Артема Сазоненко. Управляющий требовал взыскать с него 340,2 млн рублей.
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