США и Россия запланировали встречи по вопросам контроля над вооружениями

В Госдепартаменте рассказали, что у США и России запланированы встречи по вопросам контроля над вооружениями.



«У нас есть отдельный форум для двусторонних дискуссий. Я ожидаю их проведения на другом уровне. Нам предстоят некоторые дискуссии», — сообщила помощник госсекретаря Андреа Томпсон в интервью Defense One.



Где и когда состоятся встречи, не уточняется.

Ранее представитель Госдепартамента США Морган Оргатус заявила, что Россия «систематически» нарушает свои международные обязательства по контролю над вооружениями.



По ее словам, Россия якобы в течение нескольких лет испытывала и развертывала оружие, запрещенное Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

