Главное к утру: дело против адвокатской палаты Башкирии, угроза мусорного коллапса в России, Путин — об обманутых дольщиках

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 5 июня.

Агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») опубликовало первую часть (топ-50) рейтинга 100 лучших вузов России. В список вошли три вуза из Казани — Казанский федеральный университет (16-е место), Казанский государственный медицинский университет (41-е место) и Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева-КАИ (44-е место).

Следственный комитет РФ по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении руководства адвокатской палаты Башкирии. Организацию подозревают в мошенничестве с деньгами из собственного бюджета.

Первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман на совещании предупредил, что заполненность мусорных полигонов является проблемой в нескольких федеральных округах России и она может перерасти в коллапс, если ее не решить. Так, на начало года в центральной России в 10 субъектах из 18 велась эксплуатация заполненных на 90% полигонов.

Глава Дзержинска Иван Носков призвал жителей верить только официальным источникам информации о ЧП на оборонном заводе «Кристалл». Он прокомментировал информацию о том, что в результате ЧП погибли 200 человек, распространяемую в социальных сетях. Носков подчеркнул, что погибших нет.

Президент России Владимир Путин потребовал в ближайшее время избавиться от словосочетания «обманутый дольщик». По его словам, нужно решить проблему без нанесения ущерба объемам жилищного и другого строительства.

У Российского футбольного союза нет вопросов к стадионам в Нижнем Новгороде и Саранске по готовности полей к ближайшим матчам сборной России. В отборочном этапе чемпионата Европы-2020 сборная России сыграет 8 июня в Саранске с командой Сан-Марино, а через три дня в Нижнем Новгороде оппонентом команды Черчесова станет сборная Кипра.