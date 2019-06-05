ВЦИОМ: большинство россиян готовы отказаться от пластиковых пакетов
Большинство жителей России (85%) заявили, что готовы отказаться от пластиковых пакетов. Об свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 68% респондентов отметили, что используют пластиковые пакеты для упаковки купленных продуктов. При этом 25% граждан используют пакеты повторно, 32% почти всегда берут новые пластиковые пакеты.
70% россиян считают, что отказ от пластиковых пакетов улучшит экологическую ситуацию, передает ТАСС.
Кроме того, каждый пятый (18%) житель страны кладет покупки в свою обычную сумку или рюкзак, а каждый десятый (9%) имеет специальную тканевую сумку для похода в магазин.
Опрос был проведен 2 июня среди 1600 россиян старше 18 лет.
Напомним, ранее ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга Путина с января по май.Общество
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