ВЦИОМ: большинство россиян готовы отказаться от пластиковых пакетов

Большинство жителей России (85%) заявили, что готовы отказаться от пластиковых пакетов. Об свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 68% респондентов отметили, что используют пластиковые пакеты для упаковки купленных продуктов. При этом 25% граждан используют пакеты повторно, 32% почти всегда берут новые пластиковые пакеты.

70% россиян считают, что отказ от пластиковых пакетов улучшит экологическую ситуацию, передает ТАСС.

Кроме того, каждый пятый (18%) житель страны кладет покупки в свою обычную сумку или рюкзак, а каждый десятый (9%) имеет специальную тканевую сумку для похода в магазин.

Опрос был проведен 2 июня среди 1600 россиян старше 18 лет.

Напомним, ранее ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга Путина с января по май.