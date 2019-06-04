В России успешно испытали новую ракету системы ПРО
Войска противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил России успешно провели испытательный пуск новой ракеты системы ПРО.
На сайте Минобороны РФ отмечается, что запуск был произведен на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью», — отметил заместитель командира соединения противоракетной обороны ВКС полковник Владимир Сергиенко.
Ранее в Сети появилось новое видео испытания российской ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса «Авангард».
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