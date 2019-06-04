Новости промышленности

05:42 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

В России успешно испытали новую ракету системы ПРО

04:34, 04.06.2019
В России успешно испытали новую ракету системы ПРО
Фото: function.mil.ru

Войска противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил России успешно провели испытательный пуск новой ракеты системы ПРО.

На сайте Минобороны РФ отмечается, что запуск был произведен на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью», — отметил заместитель командира соединения противоракетной обороны ВКС полковник Владимир Сергиенко.

Ранее в Сети появилось новое видео испытания российской ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса «Авангард».

ПромышленностьОПК
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров