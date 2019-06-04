В Совфеде не исключили возможности участия России в июньской сессии ПАСЕ

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов рассказал, что существует вероятность того, что российская делегация примет участие в июньской сессии ПАСЕ.

По его словам, это будет возможно «только при наличии гарантий, что против нас не будут использованы дискриминационные меры».



Морозов отметил, что вариант такого «процедурного решения существует», передает «РИА Новости».



Ранее сообщалось, что комитет ПАСЕ принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Кроме того, в проекте резолюции содержится предложение об изменении устава организации.

