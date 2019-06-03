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В Казани 40-летнюю женщину, не платившую алименты дочери, приговорили к исправительным работам

12:21, 03.06.2019
В Казани 40-летнюю женщину, не платившую алименты дочери, приговорили к исправительным работам
Фото: pixabay.com

Суд признал 40-летнюю жительницу Казани виновной в уклонении от уплаты алиментов, сообщает прокуратура Татарстана.

Установлено, что с июля 2016 года подсудимая должна была ежемесячно выплачивать средства на содержание несовершеннолетней дочери. Но от выплаты алиментов женщина уклонялась и не оказывала никакой материальной поддержки два года. Долг по алиментам превысил 60 тысяч рублей. Подсудимая признала свою вину. Ее приговорили к восьми месяцам исправительных работ с удержанием из заработка 5% в доход государства.

Напомним, ранее сообщалось, что наиболее часто должников за неуплату алиментов привлекали к уголовной ответственности в Тетюшском районе Республики Татарстан.

Происшествия Татарстан
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