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На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube

08:29, 03.06.2019
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Фото: pixabay.com

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос объявил о созыве совещания с главами Генерального штаба, МИД, Главного управления разведки Минобороны, СВР и СБУ из-за появления на YouTube ролика о захвате Румынией украинских территорий.

«Даже «травоядные» могут захотеть стать «хищниками», если мы не будем защищать свое государство», — написал он в Facebook.

По его словам, он 3 июня внесет в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке посягательства на суверенитет Украины.

В ролике рассказывается о том, как Румыния и Молдавия объединяются в союзное государство и захватывают часть Черновицкой и Одесской областей к 2022 году.

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