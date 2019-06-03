На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос объявил о созыве совещания с главами Генерального штаба, МИД, Главного управления разведки Минобороны, СВР и СБУ из-за появления на YouTube ролика о захвате Румынией украинских территорий.

«Даже «травоядные» могут захотеть стать «хищниками», если мы не будем защищать свое государство», — написал он в Facebook.



По его словам, он 3 июня внесет в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке посягательства на суверенитет Украины.



В ролике рассказывается о том, как Румыния и Молдавия объединяются в союзное государство и захватывают часть Черновицкой и Одесской областей к 2022 году.