Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фотографии своих детей в соцсетях

В Роскомнадзоре заявили, что родителям лучше не выкладывать снимки своих детей в социальные сети. Соответствующий пост опубликован в официальной группе ведомства в «Вконтакте».

«Повзрослев, ваш ребенок столкнется с разбросанными по Сети своими младенческими и детскими фотографиями. Вы задавались вопросом, как он к этому отнесется?», — отметили в Роскомнадзоре.

При этом специалисты подчеркнули, что выложенные в Сети фотографии удалить невозможно.

Кроме того, снимки в соцсетях могут быть использованы одноклассниками для травли других детей.

Напомним, ранее в Росгвардии рекомендовали россиянам не рассказывать о своем отпуске в соцсетях.