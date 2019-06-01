1 июня в Татарстане ожидаются дожди, сильный ветер и до +34

В субботу, 1 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. В большинстве районов возможны дожди. Во второй половине дня и вечером местами ожидаются сильные ливни и град. В отдельных районах грозы.

Ветер западный умеренный, местами сильный порывами до 15-20 м/с, во второй половине дня и вечером локально шквалистые усиления до 25 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +24°С до 29°С, в южных и юго-восточных районах до +34˚. В Казани днем ожидается от +27°С до 30°С. В Набережных Челнах температура воздуха также составит от +27°С до 30°С.

Ранее татарстанцев предупредили о грозах, ливнях и порывистом ветре 1 июня.