Итоги дня: новые имена аэропортов Казани и Нижнекамска, черный список представителей ЕС, проект о негосударственных пенсиях

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 31 мая.



Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении более чем 40 российским аэропортам имен лиц, «имеющих особые заслуги перед Отечеством». Аэропорт Казани назван в честь татарского писателя Габдуллы Тукая, аэропорт Бегишево получил имя Николая Лемаева.



Министерство иностранных дел России расширит список представителей стран — членов ЕС, которым запрещен въезд в Россию. Число фигурантов российского списка будет доведено до паритетного со списком ЕС.



В Госдуму РФ внесен законопроект, который дает право на получение негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам в 60 лет. Документ также уточняет основания для получения пенсии, такие как наличие страхового стажа и порядок обращения за негосударственной пенсией.

«Роскосмос» официально подтвердил продолжение сотрудничества с ПСО «Казань». Напомним, что в начале года появилась информация о расторжении контракта и приостановке строительства на космодроме «Восточный».



Компания «Яндекс.Маркет» рассматривает возможность реализации в Татарстане крупного инвестиционного проекта. Намерение было озвучено сегодня на встрече гендиректора «Яндекс.Маркета» Максима Гришакова, президента РТ Рустама Минниханова и министра экономики республики Фарида Абдулганиева.

Рейтинг президента России Владимира Путина поднялся с 30 до 72 процентов по новой методике ВЦИОМа. Она была дополнена вопросом о конкретном политике.



Бизнес-омбудсмен Республики Татарстан Тимур Нагуманов рассказал, что в регионе в качестве самозанятых зарегистрировались более 12 тысяч человек. По его словам, эта цифра говорит об успехе и востребованности этой формы.

