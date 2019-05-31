Роулинг выпустит новые книги о мире Гарри Поттера

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Писательница из Великобритании Джоан Роулинг выложит в интернете четыре новых книги о мире Гарри Поттера.

Как сообщается на сайте Pottermore, книги названы в честь уроков в Хогвартсе — заклинания и защита от темных искусств, зельеварение и травология, прорицания и астрономиия, а также уход за магическими существами.

Первые две книги будут опубликованы на Pottermore 27 июня.

Ранее в США на аукционе продали редкое издание первой книги «Гарри Поттер и Философский камень» Джоан Роулинг за 56 тыс. фунтов стерлингов (почти $74 тыс.).



Книга относится к первому тиражу из 500 экземпляров, вышедшему в 1997 году. Он является редким, так как книги были напечатаны с грамматическими ошибками.