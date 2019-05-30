Итоги дня: ужесточение наказания за «пьяные» ДТП, проект о приостановке ДРСМД, отставки в Оренбургской области

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 30 мая.



Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, ужесточающие наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в результате которых пострадали или погибли люди. Максимальное наказание составит до 15 лет лишения свободы.



Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Комитет ГД по международным делам поддержал проект. Вопрос предложено вынести на ближайшее пленарное заседание, 18 июня.



Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку исполняющую обязанности министра экономического развития региона Наталью Безбородову. Также свой пост покинул первый замруководителя аппарата губернатора Виктор Каргалов. Минэкономики региона временно возглавит Наталья Струнцова. Обязанности Каргалова будет выполнять Константин Фисенко.



Министерство обороны США запретило пользоваться услугами России при космических пусках с 2023 года. Также в список стран входят Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия.



Тарханское месторождение минеральных подземных вод близ села Большие Тарханы Тетюшского района РТ признано лечебно-оздоровительным местом регионального значения.

На этой территории запрещаются все работы, загрязняющие почву, воду и воздух и отрицательно влияющие на природные лечебные ресурсы и санитарное и экологическое состояние территории.



Председатель Конституционного суда Австрии 69-летняя Бригитте Бирляйн назначена временным канцлером республики. Ранее президент Австрии Александр Ван дер Беллен освободил от обязанностей правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем, после того как нижняя палата парламента страны вынесла ему вотум недоверия.

