ЦБ РФ поддержал идею поднять предел страхования вкладов до 10 млн рублей для трудных жизненных ситуаций

Государственная дума России и Центральный банк РФ договорились поднять предел страхования вкладов до 10 млн рублей, если гражданин оказался в трудной жизненной ситуации не по своей вине. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов.

«Получено принципиальное согласие (Центробанка) продолжить работу по случаям из разряда трудных жизненных ситуаций, причем предлагается рассмотреть сумму выплат до 10 млн рублей», — сказал Фаррахов.

Он также сообщил, что в Госдуме РФ намерены довести инициативу до принятия закона, который бы имел обратную силу.



«Хотим, чтобы люди, которые когда-то пострадали от банков, получили возможность вернуть свои вклады при условии, что они относятся к числу попавших в трудную жизненную ситуацию», — приводит слова Фаррахова ИА «Татар-информ».



Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посчитал нецелесообразным увеличение страхового возмещения по банковским вкладам с 1,4 до 10 млн рублей. Он убежден, что такой шаг увеличит нагрузку на банки, что приведет к росту ставок.

