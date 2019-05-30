Главное к утру: прекращение забастовки медработников в Пензенской области, регистрация беспилотников, продление амнистии капиталов

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 30 мая.

Сотрудники Пензенской областной станции скорой медицинской помощи прекратили «итальянскую забастовку». Она была остановлена после многочасовых переговоров с руководством станции и Минздрава региона. Стороны решили создать рабочую группу по вопросам совершенствования системы оплаты труда и улучшения условий работы на станции скорой помощи.

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов. Ранее Госдума РФ в третьем, окончательном чтении приняла три закона, по которым так называемая амнистия капитала продлевается до 1 марта 2020 года.

Также премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об обязательной регистрации беспилотных летательных аппаратов весом от 250 г до 30 кг. Документ вступит в силу осенью этого года. После этого владельцы беспилотников будут обязаны предоставлять информацию в Росавиацию в течение 10 дней после покупки

За четыре месяца работы Системы быстрых платежей (СБП) — с 28 января по 28 мая — через нее было сделано 500 тысяч переводов на общую сумму 4,2 млрд рублей. Всего системой воспользовались около 200 тысяч человек. 40% переводов проводится между своими счетами, 60% — между счетами разных клиентов.

«Челси» обыграл «Арсенал» в финале Лиги Европы — второго по значимости турнира для футбольных клубов, входящих в УЕФА. Матч прошел в Баку и завершился со счетом 4:1. Дважды отличился полузащитник Эден Азар, по одному разу — Оливье Жиру и Педро. «Арсенал» ответил забитым мячом Алекса Ивоби.