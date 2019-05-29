CAS оставил в силе отстранение «Рубина» от еврокубков

Cпортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение УЕФА об отстранении «Рубина» от участия в еврокубках.

Казанский клуб точно не сыграет в еврокубковом сезоне 2020/2021, даже если завоюет это право, сообщает пресс-служба команды.

Напомним, в октябре 2018 года судебная палата УЕФА исключила «Рубин» из еврокубкового турнира в случае, если он пробьется в него по результатам в чемпионате России в течение двух ближайших сезонов.