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В Казани появились канализационные люки в виде копейки

17:32, 29.05.2019
В Казани появились канализационные люки в виде копейки
Фото: из соцсетей

В Московском районе Казани установили люки, стилизованные под монету — одну копейку.

На данный момент установлены три подобных люка, все находятся на перекрестке улиц Восход и Гагарина.

«Оформление городского пространства — это не только трансформация общественных мест или установка малых архитектурных форм. Это еще и такие, казалось бы, мелочи, как инженерный люк с непривычным, интересным изображением, — считает глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов, его слова приводит пресс-служба мэрии.

Он отметил, что если люки найдут положительный отклик, то их установят и в других местах.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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