В Казани появились канализационные люки в виде копейки
В Московском районе Казани установили люки, стилизованные под монету — одну копейку.
На данный момент установлены три подобных люка, все находятся на перекрестке улиц Восход и Гагарина.
«Оформление городского пространства — это не только трансформация общественных мест или установка малых архитектурных форм. Это еще и такие, казалось бы, мелочи, как инженерный люк с непривычным, интересным изображением, — считает глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов, его слова приводит пресс-служба мэрии.
Он отметил, что если люки найдут положительный отклик, то их установят и в других местах.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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