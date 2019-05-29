В Казани появились канализационные люки в виде копейки

Фото: из соцсетей

В Московском районе Казани установили люки, стилизованные под монету — одну копейку.

На данный момент установлены три подобных люка, все находятся на перекрестке улиц Восход и Гагарина.

«Оформление городского пространства — это не только трансформация общественных мест или установка малых архитектурных форм. Это еще и такие, казалось бы, мелочи, как инженерный люк с непривычным, интересным изображением, — считает глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов, его слова приводит пресс-служба мэрии.

Он отметил, что если люки найдут положительный отклик, то их установят и в других местах.