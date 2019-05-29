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Госдума поддержала законопроект, расширяющий полномочия омбудсменов

16:18, 29.05.2019
Госдума поддержала законопроект, расширяющий полномочия омбудсменов
Фото: government.ru

В России предложили расширить полномочия омбудсменов в регионах. Соответствующий законопроект приняла в первом чтении Госдума РФ.

Инициатива разработана группой сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом. Предполагается, что в России появятся единые принципы работы уполномоченных по правам человека.

Нововведение позволит закрепить взаимодействие омбудсменов с органами власти и институтами гражданского общества, пишет «Парламентская газета».

Также вносятся ряд других изменений, включающие в себя в том числе обязанности должностных лиц в регионе отвечать на запросы уполномоченного.

Напомним, ранее правительство РФ предложило запретить омбудсмену принимать подарки.

ОбществоВласть
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