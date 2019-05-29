На родине Габдуллы Тукая появится интерактивный парк по мотивам татарских сказок

В Татарстане в 2019 году откроется интерактивный парк по мотивам татарских сказок. Парк построят на родине Габдуллы Тукая в селе Новый Кырлай, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сегодня состоялась закладка новой площадки. Всего в парке будет восемь интерактивных зон. Среди них лапа Шурале, замок Аждахи, избушка татарских гномов и другие.

Предполагается, что на строительство парка будет потрачено 100 млн рублей. Над проектом парка работают архитекторы из Казани. Ожидается, что открытие парка состоится в декабре этого года.



Ранее «Реальное время» писало, что татарские актеры озвучат аудиокниги для детей на татарском языке. Проект реализуется при поддержке президента РТ Рустама Минниханова.

