На родине Габдуллы Тукая появится интерактивный парк по мотивам татарских сказок
В Татарстане в 2019 году откроется интерактивный парк по мотивам татарских сказок. Парк построят на родине Габдуллы Тукая в селе Новый Кырлай, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Сегодня состоялась закладка новой площадки. Всего в парке будет восемь интерактивных зон. Среди них лапа Шурале, замок Аждахи, избушка татарских гномов и другие.
Предполагается, что на строительство парка будет потрачено 100 млн рублей. Над проектом парка работают архитекторы из Казани. Ожидается, что открытие парка состоится в декабре этого года.
Ранее «Реальное время» писало, что татарские актеры озвучат аудиокниги для детей на татарском языке. Проект реализуется при поддержке президента РТ Рустама Минниханова.
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