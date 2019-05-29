Расходы на содержание наследия чемпионата мира составляют более 16 млрд рублей

Общие расходы на реализацию концепции наследия чемпионата мира, который прошел летом 2018 года в России, до 2023 года оценивается более чем в 16 миллиардов рублей. Также на заседании РФС финансово-хозяйственная деятельность Российского футбольного союза была признана положительной, — сообщает «Чемпионат».

Такие данные следуют из отчета организации за прошедший год.

Сегодня, 28 мая, в Москве проходит конференция Российского футбольного союза, на которой рассматривается годовой отчет об исполнении сметы за 2018 год.



«Можно признать финансово-хозяйственную деятельность РФС положительной. Все основные направления деятельности РФС финансово обеспечены в достаточном объеме», — говорится в отчете организации.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.