Ринат Билялетдинов: «Уже в дубле видел, что Сорокин умеет играть не просто за счет роста, а выбора позиции»

Экс-наставник «Рубина» и «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Реального времени» прокомментировал дебютный вызов защитника казанской команды Егора Сорокина в состав сборной России, а также вспомнил о его дебютной игре в Премьер-лиге.

— Сорокин у меня сыграл еще осенью 2014 года, тогда был матч против «Ростова». У него тогда получилось около десяти минут игрового времени, и мы, кстати, выиграли — 2:1. Ростовчанам нужно было отыгрываться, и они начали делать перестроения, поэтому пришлось выпускать Егора пятым защитником — левым центральным, какого он сейчас и играет.

И ведь все снял сверху и уплотнил пространство — заткнул все дырки, куда они могли проникнуть. Тогда за «Ростов» играл такой защитник Дьяков — он еще у меня в дубле «Локомотива» был, так что я знал особенности его игры и где он будет открываться в штрафной для игры головой. И так и получилось, что Егор пару раз верховую борьбу у него выиграл.

Не могу сказать, что один лишь я открыл ему дорогу в большой футбол. На каждом этапе были люди, которые ему помогли. Егор же из Питера, но там он не подошел. И те люди, которые его нашли и перевели в «Рубин», тоже немало поучаствовали в его становлении.

— А чем именно вам тогда приметился Сорокин?

— Я ведь не зря осматривал игры дублей — он не просто так оказался тогда на поле в Ростове. Видно было, что парень умеет играть не просто за счет роста, а именно за счет выбора позиции, — продолжает Ринат Билялетдинов. — То есть было понятно, что с ним надо работать, объяснять, но интуитивно он всегда был близок к хорошим, правильным позициям.

— Его имя в окончательном списке сборной России — заслуженно?

— Незаслуженных вызовов не бывает. Это если расширенный список из 35 человек, тогда тренеры могут дать какой-то аванс ребятам, чтобы у тебя была мотивация расти дальше — такой метод присутствует.

Здесь же история другая, в данном случае абсолютно оправданный. Он игрок основы своей команды, ее лучший бомбардир. Даже если у кого-то было желание придраться к этому решению тренерского штаба сборной, тут, думаю, не придерешься, — сказал Билялетдинов.