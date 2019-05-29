Ак Барс Банк и Ак Барс Финанс запустили новый инвестиционный тариф «Сейф»

Ак Барс Банк и Ак Барс Финанс предлагают клиентам тариф по брокерскому обслуживанию «Сейф», по которому на счет ежемесячно начисляются проценты на свободный остаток 4% годовых, даже если клиент не совершает никаких операций с активами.

В зависимости от предпочтений клиента тарифный план можно открыть в рамках брокерского счета или индивидуального инвестиционного счета. ИИС позволяет получить от государства налоговый вычет в размере 13% от суммы взноса или освобождение полученного дохода от НДФЛ. Для оформления вычета удобно пользоваться сервисом Ак Барс Банка.

Таким образом, при условии использования тарифа «Сейф» в рамках ИИС доходность инвестиций в первый год может составить 17% годовых. Первоначальный взнос для открытия счета по тарифу составляет 30 тыс. рублей, минимальный срок инвестирования — 1 год в рамках брокерского счета, 3 года в рамках ИИС. Максимальная сумма, на которую можно пополнить ИИС в течение года, составляет 1 млн рублей. На брокерский счет можно вносить любую сумму без ограничений.

Открыть счет можно в мобильном приложении «Ак Барс Онлайн». Подробная информация об условиях тарифа «Сейф» указана на сайте.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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