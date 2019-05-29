В Набережных Челнах перевернулась маршрутка, пострадали четыре пассажира

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В Набережных Челнах в результате аварии перевернулась маршрутка с пассажирами, сообщает ИА «Татар-информ».

ДТП произошло сегодня утром на пересечении проспектов Автозаводский и Мира. В республиканской госавтоинспекции пояснили, что водитель автомобиля проехал на красный свет, в результате столкнулся с микроавтобусом «Газель». Удар оказался такой силы, что маршрутка опрокинулась на бок. В момент аварии внутри находились 12 пассажиров. По предварительной информации, пострадали четыре человека, их увезли медики.

Напомним, ранее сообщалось, что в октябре 2021 года в России появится сервис выявления дорог с повышенным риском возникновения ДТП.